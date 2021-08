Top-Winzer schulen Nachwuchs

Für den Nachwuchs ist der Schritt in die Arbeitswelt, angesichts der Herausforderungen der Branche durch die Pandemie, ein ganz besonderer. „Wir haben durch Corona viel Zeit versäumt, in der wir so gut wie gar keine Praxis sammelten Wir freuen uns, dass wir jetzt im Sommer richtig durchstarten konnten“, so Julia und Hannah erleichtert.