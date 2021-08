So will ÖVP die Weichen für die Zukunft stellen

„Schlüssel liegt in der Hilfe vor Ort“

Beim Thema Migration, das derzeit vor allem durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, stellt Kurz klar, dass „der Schlüssel in der Hilfe vor Ort und nicht in uneingeschränkter Aufnahme“ liegt. Damit bekräftigt er die Linie der Türkisen, wo etwa Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erst kürzlich gesagt hatte, dass der Schutz für die Flüchtlinge „in der Region“ gewährleistet werden müsse.