„Nur“ 1322 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

Der Krisenstab hat am Samstag (Stand: 9.30 Uhr) 1322 neue Coronavirus-Infektionen im 24-Stunden-Vergleich vermeldet. Damit ist der Negativ-Trend der letzten Tage - am Freitag waren es noch über 1600 neue Fälle - zumindest vorerst einmal gebrochen. Am Samstag vor einer Woche waren fast ebenso viele neue Fälle (1328) registriert worden. Im aktuellen Vergleichszeitraum gab es einen Covid-Toten zu beklagen. Auf den Normalstationen kamen vier Patienten hinzu, fünf auf den Intensivstationen.