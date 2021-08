Parteitag: ÖVP gibt harten Migrationskurs vor

Antrag gegen „Autofeindlichkeit und Straßenstopp“

Viele Punkte, auf die Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag die Türkisen einschwört, werden dem grünen Koalitionspartner nicht gefallen. So will die ÖVP in Sachen Klimaschutz auf „Technologieoffenheit in der Mobilität und synthetische Kraftstoffe anstatt Autofeindlichkeit und Straßenstopp setzen“. Ein weiteres Thema des Leitantrags ist der wirtschaftliche Aufschwung nach der Corona-Krise. Von der Opposition kommt schon jetzt heftige Kritik an den Inhalten des ÖVP-Parteitags.