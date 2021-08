„Die halbe Bevölkerung würde gerne flüchten“

Joe Biden hält am 31. August fest - bis dahin gibt es Evakuierungsflüge aus Afghanistan. Die aktuelle Zwischenbilanz kann sich durchaus sehen lassen: Rund 70.000 Menschen konnten aus dem Krisengebiet gerettet werden. Doch wie geht es ab September weiter? Was bringen gerade stattfindende Verhandlungen zwischen dem CSI-Direktor und dem Taliban-Chef? Darüber spricht Moderator Gerhard Koller mit dem Außenpolitik-Chef der Kronen Zeitung Kurt Seinitz in „Nachgefragt“.