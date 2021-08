„Es werden schwere Zeiten kommen, auch für Europa“

Kein Friede im „Islamischen Emirat“

Auch wenn sich die „neue Regierung“ derzeit relativ gemäßigt präsentiert - wohl wegen ihres Planes, ein „Emirat“ errichten zu wollen, und ihrer Hoffnung auf ausländische Investitionen -, ist sich der Experte sicher: In diesem „Islamischen Emirat“ werde es keinen Frieden geben. Vielmehr die Scharia, eine archaische Rechtsauslegung des Islam. Die Taliban würden „Emirat“ oder „Amirat“ klassisch als Fürstentum verstehen, in dem ein islamischer „Fürst“ oder „Prinz“ die Allmacht besitzt und das wohl am ehesten mit den „Kalifats“-Fantasien des IS vergleichbar ist, fürchtet Albayati.