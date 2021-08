Nach Trainingssturz: Schmid fällt ganze Saison aus

Schmid war am Dienstag im Trainingslager der Speedfahrer in Saas-Fee (Schweiz) gestürzt. Schmids bestes Ergebnis in der vergangenen Weltcup-Saison war der 21. Platz bei der Abfahrt in Bormio im Dezember. Die neue Saison, deren Höhepunkt die Winterspiele im chinesischen Peking (4. bis 22. Februar) werden, beginnt am 23./24. Oktober in Sölden.