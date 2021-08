„Wer sicher sein möchte, soll sich impfen lassen“

1-2-3-Ticket-Start am 26. Oktober wackelt

Froh ist man in der Bundeshauptstadt nicht darüber, dass die Umweltministerin, ohne Rücksprache zu halten, das Klimaticket der Zukunft präsentiert. Bereits am 26. Oktober soll das 1-2-3-Ticket starten, nur die Ostregion hat noch nicht zugestimmt. „Ich lade sie zum Verhandlungstisch ein“, erwidert Michael Ludwig, der erwartet hätte, dass man zu einem gemeinsamen Abschluss kommt. Aufgrund der Unstimmigkeiten scheint es eher unwahrscheinlich, dass am Nationalfeiertag und ein Monat nach der Oberösterreich-Wahl mit dem Verkauf gestartet wird.