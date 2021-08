Öffi-Klimaticket: Wieso fehlt die Ostregion?

Das Öffi-Klimaticket kommt - allerdings vorerst ohne Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Sechs Bundesländer sind beim Start am Nationalfeiertag mit dabei, der VOR, der die für den Pendlerverkehr so wichtige Ostregion repräsentiert, jedoch vorerst nicht - was für Diskussionen sorgt. VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer sagt in „Nachgefragt“ bei krone.tv-Moderator Gerhard Koller, dass der angebotene Finanzierungsanteil des Bundes derzeit viel zu gering sei und die Mindereinnahmen durch die neue Tarifstruktur damit nicht annähernd ausgeglichen würden.