Ex-Ehepaar vermisst: Blutspuren im Auto entdeckt

In Salzburg ist es am Mittwoch wegen eines möglichen Gewaltverbrechens zu einer Suchaktion der Polizei rund um den Untersberg nahe der Landeshauptstadt gekommen. Ein geschiedenes bosnisches Ehepaar war verschwunden. Das Auto der Eheleute war zuvor im Riedingtal (Lungau) gefunden worden - mehr als 90 Straßenkilometer südlich. Wie die Polizei bekannt gab, wurden in dem Wagen Blutspuren entdeckt! Die Suche wird nun fortgesetzt ...