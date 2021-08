Für Thiem und Melzer ist Nico ein Botschafter

Seit zwei Jahren ist der querschnittgelähmte Nico Langmann Mitglied in Domis Trainingsgruppe in Traiskirchen. „Ich mag ihn sehr“, betont Thiem, „er ist ein richtig guter Freund geworden. Es ist ein Wahnsinn, wie er jeden Tag trainiert. Ich hoffe, dass er für eine Überraschung in Tokio sorgen kann.“