Österreich soll Innovationsstandort für KI werden

Österreich will sich in Sachen künstliche Intelligenz in die europäische Linie der Entwicklung und des Einsatzes derartiger Systeme für das Gemeinwohl einreihen. Das ist ein zentrales Ziel der am Mittwoch vorgestellten KI-Strategie der Bundesregierung. Dadurch soll Österreich auch zu einem „international anerkannten Forschungs- und Innovationsstandort für KI“ werden. Ein umfassender Finanzierungspfad für dieses Vorhaben findet sich in dem Papier allerdings nicht.