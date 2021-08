Steyrer Geologe nahm Theo (2) mit nach Grönland

Und Theo? „Bei der Geländearbeit mit einem Kleinkind ist man viel präsenter und achtsamer. Auch die Beschreibungen im Gelände müssen „kindgerecht“ sein, da tun sich dann neue Perspektiven zur Landschaft auf“, so der Vater. Doch warum ein Kleinkind zu so einem Abenteuer mitnehmen? „Theo will mir ständig bei allem helfen. Mit Hammer und Meißel hat er bei jedem Wetter Spaß gehabt“, sagt Raab. Mama Michaela Roßmann (35) war als Bergführerin mit.