Anti-Taliban-Allianz formiert sich in Afghanistan

Die Taliban haben nach ihrem Einmarsch in Kabul ihren Sieg erklärt. In der EU stellt man sich bereits darauf ein, mit den Extremisten Gespräche zu führen. In Afghanistan ist der Widerstand aber noch nicht erlahmt: Vizepräsident Amrullah Saleh hat sich nach der Flucht von Staatsoberhaupt Ashraf Ghani selbst zum Präsidenten erklärt. Berichten zufolge ist er in die Provinz Pandschir geflohen, die noch immer unter der Kontrolle der Regierung steht. Mehrere internationale Medien berichten nun, dass sich in der Region eine neue Anti-Taliban-Front bildet. Saleh meldete sich in einer Audiobotschaft unmissverständlich zu Wort: „Der Krieg ist nicht vorbei.“