Fauci: „Mit Impfung lässt sich Pandemie verkürzen“

Bereits fünf Milliarden Impfungen gegen das Coronavirus sind weltweit verabreicht worden - die USA liegt bei den absoluten Zahlen mit 363 Millionen Stichen an dritter Stelle. Der renommierte US-Virologe Anthony Faucy riet nun allen ungeimpften Landsleuten, sich ebenfalls rasch immunisieren zu lassen. „Ich möchte an die Menschen im Land appellieren, die nicht geimpft sind, zu erkennen, dass wir in der Lage sind, den Zeitrahmen bis zum Ende dieser Pandemie im Wesentlichen zu verkürzen“, erklärte Fauci. Im besten Fall könne so die Lage bis nächstes Jahr unter Kontrolle gebracht werden.