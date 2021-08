Weltweit fünf Milliarden Impfungen verabreicht

Verteilung: „Schockierende Ungleichheit“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisierte am Dienstag die „schockierende Ungleichheit“ bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe. Weltweit hätten 140 Länder mindestens zehn Prozent ihrer Bevölkerung geimpft„, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Afrika hätten bisher nur vier Länder diese Marke erreicht. Er beklagte einen Mangel an “globaler Solidarität".