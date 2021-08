Villacher (54) nach Sturz mit Fahrrad verstorben

Der 54-jährige Villacher war am Dienstag gegen 13.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Seeuferstraße aus Drobollach kommend in Richtung Faak am See unterwegs gewesen. „Aus noch unbekannter Ursache fuhr der Mann gegen den Randstein eines Gehsteiges, kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf gegen einen Zaun sowie eine Straßenlaterne“, berichtet ein Polizist.