„Der Vater will seinen Sohn sterben lassen“

Chirurg schüttete Wasser über das Bein

Ich versuchte, auf ihn einzureden: ,Mein Militärarzt hier ist im zivilen Leben Kinderchirurg in Baltimore. Sie haben enormes Glück!‘ Doch der Vater lehnte ab. Ich war fassungslos. Da nahm mich mein Übersetzer zur Seite. ,Du verstehst nicht. Er will mit seinem Sohn nur weg von hier und ihn sterben lassen. In einem Nomadenstamm ist ein junger schwer behinderter Bub eine zu große Belastung. Er wird von den Stammesältesten verstoßen, endet als Bettler in Kandahar, wird dort ausgeraubt und geschlagen. Aus der Sicht des Vaters ist es das Humanste, seinen Sohn zu töten.‘ Währenddessen schüttete mein Chirurg Wasser über das abgerissene Bein des verzweifelten Buben. Mehr durfte er laut unseren Vorgaben nicht tun, solange der Vater nicht zustimmte.