Für Schwab ist PGA-Tourkarte nun zum Greifen nahe

Golfer Matthias Schwab geht als Sechster in die letzte Runde des Turniers in Boise/Idaho und liegt damit weiter im Rennen um eine US-PGA-Tourkarte 2021/22. Es ist dies das Auftakt-Event einer Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour. Kommt der Steirer in der Gesamtwertung in die Top 25, darf er kommende Saison auf der US PGA Tour abschlagen. Die letzte Runde beginnt für ihn am (heutigen) Sonntag um 22.35 Uhr MESZ.