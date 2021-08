Familie Jautz arbeitet im Kreislauf mit der Natur

Wärme für Fernwärmegenossenschaft

Sie ist so dimensioniert, dass sie gleichzeitig als „Mutterbiogasanlage“ für zwei Blockheizkraftwerke in den umliegenden Gemeinden dient. Die bei der Produktion anfallende Wärme wird in das Netz der Fernwärmegenossenschaften eingespeist und auf dem eigenen Betrieb für die Trocknung von Hackschnitzeln und Heu verwendet.