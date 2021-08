Eisgenuss auf höchstem Niveau für Ihre Hochzeit

Das Familienunternehmen von Sandra und Toni Harrer ist vielen bekannt. Seit bereits 30 Jahren gibt es das Stammhaus der Familie Harrer in Sollenau, das seither ein Begriff für Kreativität und Genuss in Sachen Eisspezialitäten und Kaffee darstellt. Das Unternehmen der Familie Harrer ist in der Region bereits zum Synonym für Eisgenuss auf höchstem Niveau geworden.