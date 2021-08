„Krone“-Traumhochzeit: Endlich ist es soweit!

Mit der „Krone“, „kronehit“ und Hochzeit.click tanzen Bettina und Björn jetzt am 26. August 2021 auf ihrer eigenen Traumhochzeit im Schloss Ernegg im Herzen Österreichs zwischen Linz und Wien. Es ist für alles gesorgt - sei es die Location, das Brautkleid, der Fotograf, die Blumen oder die musikalische Untermalung für einen unvergesslichen Tag. Renommierte Partnerbetriebe sorgen dafür, dass es dem Brautpaar an seinem schönsten Tag an nichts fehlt.