Gmunden und Vienna kennen ihre Quali-Gegner

Gemäß der am Donnerstag in Freising bei München erfolgten Auslosung ginge es im Falle des Aufstiegs für die Oberösterreicher gegen Donar Groningen (NED) weiter, für die Wiener gegen Titelverteidiger Ironi Ness Ziona (ISR). Gespielt wird am 28. und 29. September. Um vier Tickets für die Gruppenphase geht es am 1. Oktober.