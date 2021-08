Russlands Außenminister Lawrow kommt nach Wien

Im Rahmen einer kleinen Europatour wird sich der russische Außenminister Sergej Lawrow am 25. und 26. August auch in Österreich aufhalten. Geplant seien Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und mit Außenminister Alexander Schallenberg, erklärte die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Donnerstag. Das Bundeskanzleramt bestätigte die Ankündigung aus Moskau. „Es ist wichtig, mit Russland im Dialog zu bleiben“, so ein Sprecher.