Mehrere Herzstillstände! Bangen um Moto3-Juwel

Ein schrecklicher Zwischenfall hat das Motorrad-Rennwochenende in Malaysia überschattet. Moto3-Juwel Noah Dettwiler wurde bei einem Crash in der Besichtigungsrunde schwer verletzt. Der junge Schweizer wurde ins Spital gebracht. Dort kämpft man um sein Leben. Es kam offenbar zu mehreren Herzstillständen, zudem verlor der 20-Jährige viel Blut.