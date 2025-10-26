Unfassbar! Austrias Horrorbilanz gegen Salzburg

Diese Bilanz sucht wahrlich ihresgleichen, wohl nicht nur im heimischen Fußball. Von den jüngsten 38 Duellen mit Red Bull Salzburg gewann die Austria ein einziges (!), verlor bei acht Unentschieden 29 Mal. Tordifferenz 30:91. Am Sonntag (17 Uhr) gibt‘s in der Generali Arena den nächsten Versuch.
„Wirklich erklärbar ist das nicht“
Warum tut sich die Austria gegen ein Kaliber wie Sturm Graz traditionell viel, viel leichter und kassiert hingegen gegen Salzburg eine Pleite nach der anderen? „Salzburg liegt uns einfach nicht“, bringt es Abwehrchef Aleks Dragovic im Gespräch mit der „Krone“ auf den Punkt. „Wirklich erklärbar ist das aber nicht.“ Auch in der letzten Saison verlor man – trotz größtenteils starker Leistungen – alle vier Saisonduelle mit den Mozartstädtern. Dieser „Nuller“ war definitiv einer der Hauptgründe, warum die Austria am Ende den durchaus greifbaren Meistertitel nicht holte.
