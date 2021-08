„Nawalny wird kein zweiter Nelson Mandela“

Was kann man tun, um den immer noch blutigen Konflikt in der Ukraine nach all den Jahren mit den vielen Todesopfern zu entschärfen?

Das sollten Sie besser die werten Kollegen in Kiew fragen, die alles Denkbare und auch Undenkbare unternehmen, um das Minsker Abkommen zu untergraben. Das Abkommen ist der einzige Schlüssel zur Bewältigung der Krise, und es liegt seit mehr als sechs Jahren auf dem Tisch. Umgesetzt sind die dort verankerten Bestimmungen vonseiten der Ukraine noch immer nicht. Es stellt sich also die Frage, ob die Machthaber in Kiew überhaupt an einer Lösung interessiert sind. Oder sich so eine leisten könnten - siehe Nationalisten.