Gemeinsam Gutes tun – weil Hilfe immer zählt!

Badezimmer mit Grabkerzen geheizt

Der Jänner sei am schlimmsten gewesen. In der Wohnung habe es nur mehr zwölf Grad gehabt. „Das Badezimmer habe ich mit Grabkerzen ein wenig gewärmt“, erinnert sich Silvia B. (li.), an die Zeit, als sie sich das Heizen aufgrund der enormen Teuerung schlicht nicht mehr leisten konnte. Nach Verlust des Arbeitsplatzes reichte die Sozialhilfe gerade so zum Überleben. Schon davor sei ihr Leben nicht leicht gewesen, geprägt unter anderem von Gewalterfahrungen durch die Ehepartner.

Im Club Aktiv der Caritas hat sie mit Helga O. eine Leidensgenossin kennengelernt. Auch sie hat jahrelang in der Hölle gelebt. Häusliche Gewalt sei an der Tagesordnung gewesen. Nach der Scheidung habe sie alles verloren. Beide Niederösterreicherinnen haben ihre Rechnungen erst nach der zweiten Mahnung bezahlt. Einige Male konnte die Caritas bei Mietzahlungen und Energiekosten aus den finanziellen Mitteln von „Ein Funken Wärme helfen“. Hilfe anzunehmen ist für viele Betroffene generell aus Gründen von Scham und Stigmatisierung oft nicht leicht.