Über steiles Gelände

Duo stürzt mit Auto 50 Meter ab: Schutzengel dabei

Tirol
26.10.2025 12:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Mehrere Schutzengel an Bord hatten der einheimische Lenker (23) eines Pkw und sein Beifahrer (17) im Tiroler Kaunertal am Samstag! Bei winterlichen Verhältnissen kam das Duo von der Straße ab und stürzte 50 Meter über steiles Gelände in die Tiefe. Beide kamen ohne Blessuren davon. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 23.30 Uhr. Mit Sommerreifen ausgestattet fuhr der 23-Jährige mit dem Pkw bei einsetzendem Schneefall auf der Kaunertaler Gletscherstraße talauswärts. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein Türke im Alter von 17 Jahren. „Auf einer Höhe von 2500 Meter Seehöhe verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte über den Fahrbahnrand hinaus“, heißt es von der Polizei.

Zitat Icon

Das Fahrzeug überstand den Absturz ohne Überschlag und kam auf einer kleinen Mulde zum Stillstand.

Ein Sprecher der Polizei

Mehrere Schutzengel an Bord
Folglich stürzte der Pkw rund 50 Meter über steiles Gelände ab. „Das Fahrzeug überstand den Absturz ohne Überschlag und kam auf einer kleinen Mulde zum Stillstand.“ Der 17-Jährige konnte das Auto noch vor dem Absturz durch einen Absprung verlassen. Ebenso unverletzt blieb der Lenker, der den Pkw nach dem Absturz verlassen konnte. 

Die Freiwilligen Feuerwehren Prutz und Kaunertal/Feichten bargen das Fahrzeug. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen erfolgt ein Bericht an die zuständigen Behörden.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
