Duo stürzt mit Auto 50 Meter ab: Schutzengel dabei

Mehrere Schutzengel an Bord

Folglich stürzte der Pkw rund 50 Meter über steiles Gelände ab. „Das Fahrzeug überstand den Absturz ohne Überschlag und kam auf einer kleinen Mulde zum Stillstand.“ Der 17-Jährige konnte das Auto noch vor dem Absturz durch einen Absprung verlassen. Ebenso unverletzt blieb der Lenker, der den Pkw nach dem Absturz verlassen konnte.

Die Freiwilligen Feuerwehren Prutz und Kaunertal/Feichten bargen das Fahrzeug. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen erfolgt ein Bericht an die zuständigen Behörden.