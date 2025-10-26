Duo stürzt mit Auto 50 Meter ab: Schutzengel dabei

Mehrere Schutzengel an Bord hatten der einheimische Lenker (23) eines Pkw und sein Beifahrer (17) im Tiroler Kaunertal am Samstag! Bei winterlichen Verhältnissen kam das Duo von der Straße ab und stürzte 50 Meter über steiles Gelände in die Tiefe. Beide kamen ohne Blessuren davon.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 23.30 Uhr. Mit Sommerreifen ausgestattet fuhr der 23-Jährige mit dem Pkw bei einsetzendem Schneefall auf der Kaunertaler Gletscherstraße talauswärts. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein Türke im Alter von 17 Jahren. „Auf einer Höhe von 2500 Meter Seehöhe verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte über den Fahrbahnrand hinaus“, heißt es von der Polizei.
Das Fahrzeug überstand den Absturz ohne Überschlag und kam auf einer kleinen Mulde zum Stillstand.
Ein Sprecher der Polizei
Mehrere Schutzengel an Bord
Folglich stürzte der Pkw rund 50 Meter über steiles Gelände ab. „Das Fahrzeug überstand den Absturz ohne Überschlag und kam auf einer kleinen Mulde zum Stillstand.“ Der 17-Jährige konnte das Auto noch vor dem Absturz durch einen Absprung verlassen. Ebenso unverletzt blieb der Lenker, der den Pkw nach dem Absturz verlassen konnte.
Die Freiwilligen Feuerwehren Prutz und Kaunertal/Feichten bargen das Fahrzeug. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen erfolgt ein Bericht an die zuständigen Behörden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.