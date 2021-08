Taliban-Sieg: „Triumph für Islamisten weltweit“

Der US-Politikwissenschaftler Colin Clarke hat die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan als „einen Triumph für die Islamisten weltweit“ bezeichnet. „Das gibt den Jihadisten einen enormen Auftrieb. Sie glauben nun, dass sie ausländische Mächte vertreiben können, selbst eine Großmacht wie die USA“, sagte der für die Denkfabrik Soufan Center in New York tätige Clarke. Der Politikwissenschafter rechnet damit, dass Islamisten das Beispiel Afghanistan in ihrer Propaganda ausschlachten werden, besonders vor dem 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in New York.