Corona-Fälle in Deutschland sprunghaft angestiegen

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages sprunghaft angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 8324 Neuinfektionen - und damit über 4400 mehr als am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4996 Ansteckungen gelegen. Mehr als 8000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Deutschland zuletzt am 21. Mai registriert.