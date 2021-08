Deutschland empfiehlt Impfungen für Kinder ab 12

In Deutschland wird die Coronavirus-Impfung nun auch für Kinder am zwölf Jahren empfohlen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe diese Entscheidung auf Grundlage neuer Daten, insbesondere aus dem US-amerikanischen Impfprogramm mit fast zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen getroffen. Man könne mögliche Risiken der Impfung für diese Altersgruppe nun zuverlässiger beurteilen, teilte die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Stiko am Montag mit.