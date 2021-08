Aus für kostenlose Corona-Tests in Deutschland

Deutschland hat am Dienstag dem Ergebnis des Corona-Gipfels für die Weichenstellung der Herbst-Winter-Saison entgegengefiebert. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten derzeit über die Corona-Strategie für die kommenden Monate. Das Kanzleramt in Bonn will deutlich härtere Regeln, wie unter anderem die „Bild“-Zeitung und die Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Demnach gab es auch schon die ersten Verschärfungen, die wohl noch für einigen Gesprächsstoff sorgen werden.