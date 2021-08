Nerven liegen blank: Was wird aus Fisker Ocean?

Seit Jahren bewegt sich der Aktienkurs eher seitwärts, doch zuletzt ist Bewegung hineingeraten. Am Mittwoch hatte der Firmenchef selbst in einer Telefonkonferenz für Investoren wortreich sein Auto angepriesen: Noch nie habe sich ein SUV besser angefühlt; die „weltbeste“ Benutzeroberfläche ähnele in ihrem revolutionären Charakter dem ersten iPhone; man erwarte die beste Beschleunigung und die größte Reichweite. Vor allem jedoch sei man das erste Start-up-Unternehmen, das gleich an zwei Plattformen gleichzeitig arbeite: „Das validiert unsere Strategie“, behauptet der gebürtige Däne.