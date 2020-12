Fisker-SUV bei Magna: Schon 10.400 Vorbestellungen

Am 15. Oktober wurde ein Rahmenvertrag zwischen Fisker und Magna unterzeichnet, nun wurden „Schlüsselaspekte geklärt und finalisiert“, wie es in einer Presseaussendung heißt. Der Geländewagen Fisker Ocean wird zunächst exklusiv bei Magna in Graz - wohl im Verbund mit dem Partnerwerk in Slowenien - gefertigt. Es gibt laut dem US-Automobilhersteller bereits 10.400 Vorbestellungen, im Sommer 2021 soll der Prototyp fertig sein.