Pensionen ungerecht verteilt: Ein Spielen auf Zeit

Sozialwissenschafter Bernd Marin übte am Montag in der „Krone“ Kritik an der Politik, die eine „Scheißegal-Mentalität“ bei Pensionen an den Tag lege. Hunderte Millionen pro Jahr an Bundeszuschüssen fließen in das System. Nun folgen Zahlen, aufbereitet von der Agenda Austria, die der „Krone“ vorab vorliegen.