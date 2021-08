Koalitionsstreit um unfaire Pensionen für Frauen

Es gibt gewisse Traditionen in der Politik, und die Debatte rund um den Equal Pension Day ist eine davon: Dieser Tag markiert jenes Datum, an dem Männer im Schnitt so viel Pension bekommen haben, wie es bei Frauen erst am 31. Dezember der Fall ist. Der Tag soll versinnbildlichen, dass Frauen im Schnitt mit 851 Euro um rund 41 Prozent weniger Pension zur Verfügung haben als Männer. Von Bundesland zu Bundesland herrschen Unterschiede, Wien etwa begeht den Anti-Feiertag erst im September (siehe Grafik unten).