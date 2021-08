Startschuss für Tauziehen um Pensionserhöhungen

Am 18. August steht der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest, dieser dürfte bei 1,7 Prozent liegen. In den vergangenen Jahren erfolgte das Plus sozial gestaffelt, kleine Pensionen wurden verstärkt angehoben. Nun regt sich Widerstand gegen diese Regelung, die Regierung will jedoch an dem Vorgehen festhalten.