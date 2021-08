Fallzahlen im Bezirk Mattersburg stark gestiegen

29 Personen wurden im Bezirk positiv getestet, viele davon in der Stadt. „Die Infektionszahlen steigen derzeit ohne, dass die Betroffenen die Infektionsquelle kennen“, hieß es dazu vom Koordinationsstab des Landes. Deswegen wird am freitag ein Umfeld-Screening auf freiwilliger Basis angeboten. Von 13 bis 16 Uhr wird im BITZ Bauermühle in Mattersburg eine PCR-Teststation eingerichtet. Die Anmeldung erfolgt vor Ort. Das Angebot richtet sich an alle im Bezirk Mattersburg.