Betrunkener baut auf A23 Unfall: Drei Verletzte

Ex-Frau mit Umbringen bedroht

In der Baumgasse im Bezirk Landstraße soll er seine Ex-Frau via Sprachnachrichten mit dem Umbringen bedroht und im Stiegenhaus des Wohnhauses der Ex-Frau das Haustor beschädigt haben. Der 39-Jährige gab in den Einvernahmen an, sich an nichts erinnern zu können. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, mehrfach angezeigt und mit einem Annäherungs- sowie Betretungsverbot belegt.