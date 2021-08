Andauer Seniorin ist gleich alt wie das Burgenland

Ein Wochenende voller Jubiläen: Am Samstag fand auf Burg Schlaining eine Gala anlässlich 100 Jahre Burgenland statt – wir berichteten. Und am gestrigen Sonntag feierte in Andau Anna Scheiblhofer ihren 100. Geburtstag. An dem rauschenden Fest nahmen auch Vertreter der Landesregierung und des Landtages teil.