Tokio-3. Weißhaidinger siegt bei Schrott-Abschied

Die 200 m gingen an Staatsmeisterin Ina Huemer, die auf ihrer Spezialstrecke in 23,31 vor Olympia-400-m-Semifinalistin Susanne Walli (23,44) siegte. Für beide war es neue persönliche Bestleistung. Der Kenianer Ferdinand Omurwa gewann die 100 m im Landesrekord von 9,86 Sek. - das ist die elfschnellste Zeit in diesem Jahr weltweit. Bei den Frauen holte sich Magdalena Lindner in 11,57 den Sieg, im Vorlauf war sie 11,50 gelaufen.