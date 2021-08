Landtechnik-Spezialist ist am Puls der Zeit

Selbst zum 150-Jahre-Jubiläum gönnen sich die Hausruckviertler keine Pause: Der Auftragseingang ist anhaltend gut, der Werksausbau in St. Georgen wird vorangetrieben, dazu wird viel Energie in die Digitalisierung der Produkte gesteckt. „Wir entwickeln intensiv im Bereich der Sensorik, beschäftigen uns mit Datenübertragungssystemen und App-Anwendungen“, so Markus Baldinger, der in der Geschäftsführung für Forschung und Entwicklung verantwortlich ist.