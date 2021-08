Versicherte warten lange auf ihren Kostenersatz

Von bis zu zehn Monaten Wartezeit bis die Kostenrückerstattung am Konto eingetroffen ist, berichten Versicherte in Online-Bewertungen der Gesundheitskasse. Dafür gibt es dann auch nur einen von fünf Sternen. „Die große Anzahl an Einreichungen überlastet aktuell leider unsere Kapazitäten, wodurch ein Rückstau beim Abarbeiten entsteht“, so ein Sprecher der Gesundheitskasse in Linz. „Auch im Jahr 2021 bekommen wir noch viele Papierrechnungen. In dieser Form ist die Bearbeitung am aufwändigsten und bindet die meisten Kapazitäten des Teams.“