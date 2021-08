Einreise: Keine Quarantäne für geimpfte Briten

Die Streichung der Länder von der Liste der Virusvariantengebiete argumentiert das Gesundheitsministerium damit, dass die Delta-Variante mittlerweile auch in Österreich sowie in den meisten europäischen Staaten die dominierende ist. Ab Sonntag gelten für diese Staaten die Regelungen der „sonstigen Staaten“ in der Einreiseverordnung.