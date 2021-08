Großbritannien: Zahlen sinken - trotz Lockerungen

London lockert weiter

Die britische Regierung sieht sich jedenfalls in ihrer Öffnungsstrategie bestätigt und will ihren Kurs fortsetzen. Am Donnerstag kündigte sie einen weiteren Lockerungsschritt an. Ab kommender Woche will sie die Pflicht zur Selbstisolation für Geimpfte bei Kontakt mit Corona-Infizierten aufheben. Zweifach geimpfte Erwachsene und Minderjährige werden künftig lediglich dazu aufgefordert, einen Test zu machen, sollten sie als Kontaktpersonen identifiziert werden. Das teilte das Gesundheitsministerium in London mit.