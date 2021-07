Jetzt fix: PCR-Pflicht bei Einreise aus 3 Ländern

Jetzt ist es fix: Reiserückkehrer aus den Niederlanden, aus ganz Spanien und aus Zypern müssen künftig bei der Einreise nach Österreich einen PCR-Test absolvieren. Diese Einigung in der Bundesregierung gab am Samstag Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) der „Krone“ bekannt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigte an, dass es dafür kostenlose Testangebote am Flughafen geben werde.