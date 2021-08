„Weiter abschieben“: Ist leicht schon Wahlkampf?

Die letzte Abschiebung in das Bürgerkriegsland fand am 16. Juni statt, bestätigt das Innenministerium. Anfang August wurde eine geplante Rückführung, organisiert von Deutschland und Österreich, in letzter Minute gestoppt. An Bord der Maschine waren auch zwei abgelehnte Asylwerber, die hierzulande wegen Drogenhandel und Waffenbesitz verurteilt worden sind.