700 „Nicht-Wahlplakate“ der VP im Land aufgestellt

Null Prozent Hausverstand bei Neos-Kandidat

Ergänzend kommt dazu, bei welchem Landespolitiker Oberösterreich in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs in guten Händen sei, wo 56 Prozent Stelzer nennen, 24 Prozent keine Antwort wissen und der Rest unter „ferner liefen“ läuft. Ähnlich ist’s beim Hausverstand. Den ordnen 46 Prozent am ehesten Thomas Stelzer zu, 23 Prozent sind ratlos, 17 Prozent nennen FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, 8 Prozent SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer und 6 Prozent den grünen Landesrat Stefan Kaineder. Felix Eypeltauer, Neos, kommt da auf null Prozent.