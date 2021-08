Häftling (24) wollte auf Moped flüchten - gestoppt

Eigentlich saß der 24-jährige Serbe in einer Justizanstalt in Niederösterreich ein. Am Donnerstag kurz vor 10 Uhr sollte er für eine ärztliche Behandlung in ein Spital in der Wiener Taborstraße gebracht werden. Vor dem Spital riss sich der Häftling jedoch von den Justizwachebeamten los und rannte in Richtung eines Mopeds, dessen Lenker (31) offenbar bereits auf den Serben gewartet hatte. Nachdem der 24-Jährige aufgestiegen war, rasten die beiden Richtung Innenstadt davon.